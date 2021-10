Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Nixon müstilist eesti miljonäri külastas 

Foto: Vida Press

„Saksa paljumiljonilise tiraažiga päevaleht Bild toob kuueveerulise pealkirjaga sõnumi endis USA presidendi Nixoni (pildil) külaskäigust Saksamaale Flensburgi, kus ta külastas oma „seitsmeteistkümnendat parimat sõpra“, eestlasest miljonäri, 58aastast Eric Tofferit. Tofferil on Flensburgis suur hotell An der Grenze, kaks superkaubamaja ning bensiinijaamad. USAs omab ta villat ja 20meetrist jahtlaeva,“ kirjutab Vaba Eestlane 6. oktoobril 1961, nimetades, et tegu on müstilise mehega, kes tegi oma esimese raha liitlasvägesid varustanud vorstivabrikuga.