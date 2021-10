Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas aasta eest oli vaid kümme koroonanakatunut 

Koos teatega õpetati, kuidas viiruse levikut peatada. Esmajoones rõhutati, et teiste inimestega peab distantsi hoidma ning soovitati rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides maski kanda. Tõsi küll, ega sellest suurt hoolitud, nagu ka soovitusest kodus püsida, kui end haiglasena tunned.

Võib-olla sellepärast, et koroona oli ikkagi enamiku jaoks uus tõbi. Euroopas olid esimesed nakatumisjuhud Prantsusmaal Bordeaux's ja Pariisis – seda 24. jaanuaril 2020. Itaalias avastati koroonaviirus nädala jagu hiljem ja just sellest riigist hakkaski see kiiresti levima. Koolivaheajad panid inimesed lennukitesse istuma ja mägedesse suusatama põrutama. Kõige hullem pauk tuli aga Austriast Ischgli suusabaarist, kus baarmen nakatas sadu inimesi, kes viisid omakorda tõve koju.