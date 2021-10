Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas sekspastor Eestist minema kupatati 

Ajalehe teada polnud ametlikke musti nimekirju inimestest, kes Eestisse ei pääse. Kui sekspastor peaks jälle uut viisat taotlema, siis saab seda keelata vaid eeldusel, et tegu on inimesega, kelle kohaolek ohustab Eesti kodanike tervist või moraali. „Viisa andmisest võib keelduda ka neile, kes on viimase kümne aasta jooksul rikkunud viisaeeskirju, mida Crispus kahtlemata on teinud,“ loodab Post siiski, et ta on lõplikult Eestist minema kupatatud.