Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas õpetaja lubas inimestele igavest noorust 

„Endise koolmeistrina ja kursustel käinud rõugepanijana ei puudunud Kooli-Jaanil mõnesuguseid teadmisi anatoomiast ja arstimisviisidest. Ka massöörina oli tal kahtlemata tunnustustvääriv osavus. Kuid noorendamise probleem sai tema elumõtteks. Teooria oli üsna lihtne: inimene vananeb sellepärast, et ta veri jääb vanaks ja lahjaks. Tarvis on verd uuendada, vere koosseisu parandada, siis inimene ei vananegi,“ arvanud kooliõpetaja ning otsustanud alaväärtusliku vere kehast välja võtta. Siis produtseerib organism ju uut verd, mis on värske ja väärtuslik.