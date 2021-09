Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas elektrirong hakkas Pääskülla käima 

Päewaleht kirjutab: „Suurem hulk Pääskülas ja Kivimäel elavatest ametnikkudest tarvitab linnasõiduks hommikust Haapsalu rongi, mis peatub nimetatud jaamades veerand 9 paiku. Viimasel ajal on aga ülepäeviti nähtuseks, et see rong pool kuni kolmveerand tundi hiljaks jääb. Sarnasel korral algab „maraton“ Pääskülast Nõmmele, kust elektrirong kell 8.37 linna läheb. Mitmed ei kannata seda jooksu tempot välja ja jäävad hiljaks rongile ning tööle. Tagajärg on see, et tööl pannakse su nimi hilinejate nimekirja ja see võib ka ametist lahtilaskmisega lõppeda.“