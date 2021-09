Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tartu sai päris oma raadiojaama 

Foto: Aldo Luud

Täna 30 aastat tagasi oli Vello Lään (pildil) saanud noore agara meeskonna kokku ja seega jõudis toonase põllumajanduse akadeemia neljandalt korruselt katusel seisnud antenni avalaul – Simply Redi „Something Got Me Started“. See pärines Manchesteri bändi läbi aegade edukaimalt albumilt „Stars“. Paraku ei kostnud see kuigi kaugele. Algul oli kuulmisraadius paarikümne kilomeetri ringis. Siis õnnestus Ühendriikidest parem saatja osta ning see pandi 175 meetri kõrgusele Soinaste masti. Nüüd võis neid kuulata Paidest Võruni välja. Ehk isegi Venemaal.