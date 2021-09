KÕŠTÕMI PLAHVATUS: Nõukogude Liit üritas ajaloo suuruselt kolmandat tuumakatastroofi iga hinna eest varjata 

1957. aasta 29. septembri õhtupoolikul märkasid paljud Uurali mäestiku lõunaosas asuva Tšeljabinski oblasti elanikud, et taevas on teistsugust tooni kui tavaliselt. Esialgu arvati, et tegu võib olla virmalistega, ent nii kaugel lõunas on see nähtus üsna haruldane. Tegelikult tekitas kummalist kuma radioaktiivne tolm. Tšeljabinsk-40 (praegune Ozjorsk) nime kandnud linna lähedal asunud Majaki tehase radioaktiivsete jäätmete hoidlas oli toimunud plahvatus, mis põhjustas toona seninägematu ulatusega tuumakatastroofi, mis jääb praegu alla vaid Fukushimas ja Tšornobõlis juhtunule.