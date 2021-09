Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas oli 28. september 1939. aasta päevikus kirjas 

„Jällegi kaks Vene aeroplaani Tallinna kohal. Ka levitavad venelased teateid, et eile õhtul olevat Narva lahes tundmata allveelaeva poolt torpedeeritud ja põhja lastud Vene 4000 ton. aurik Metallist. On ilmne (teedeminister Nikolai) Viitaku arvates, et tegemist on simuleerimisega, kuna see laev seisnud juba keskpäevast seal ja Vene omad väiksed laevad käinud ta juures edasi-tagasi. Pimeduse tulekul olnud laev veel kohal, ehkki siis juba Vene raadio teatanud laeva hukku,“ kirjutas riigikontrolör Karl Soonpää oma päevikusse 28. septembril 1939.