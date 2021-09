Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tehti ettepanek isemajandavast Eesti NSVst 

Majandusteadlane Kalev Kukk ütles hiljem, et kui selles artiklis oleks mindud ütlema, et see on iseseisva Eesti majandusprogramm, siis oleks autoreid vaadatud kui ullikesi ja see ülepea avaldamata jäänud. Praegu aga sobis see paljudele vähemalt arutlemiseks, kui ka üleliidulist maavärinat ei äratanud.