„Endisest sõdurist sai blond kaunitar!“ 

George Jorgensen juunior sündis 20. mail 1926 New Yorgis Bronxi linnajaos. 1967. aastal juba Christine Jorgenseni nime all ilmunud mälestusteraamatus kirjutas ta, et oli olnud „habras heledapäine poisike, kes pages rusikavõistluste ja rüseluste eest“. Mängukaaslased narrisid George'i, vahel lõi nendega kampa ka tema lihane õde Dorothy. George sai juba väiksena aru, et pole nagu teised poisid. „Emme, miks jumal meid sinuga ühesuguseks ei teinud?“ küsis poisike oma emalt. „Ema seletas rahulikult, et maailmas on vaja nii mehi kui ka naisi ning et enne lapse sündi pole võimalik teada, kas temast tuleb poiss või tüdruk.“