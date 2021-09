Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti sajand tagasi Rahvasteliitu võeti 

Teisel katsel saime Rahvasteliitu sisse, nagu ka Läti ja Leedu. „Tähendab, et aasta jooksul on vaated Balti rahvaste elujõulisuse kohta niivõrra muutunud, et kellelgi kahtlust enam ei teki, nagu ei võiks need rahvad vabalt ja iseseisvalt oma elu korraldada ja oma saatust juhtida,“ ütleb Kaja. „Et Eesti iseseisvusele eeskätt Venemaa poolt ka tulevikus hädaoht ähvardab, on kõigile selge. 22. septembrist aga põrkab Venemaa, kui oma ihaldust teostama hakkaks, terve haritud maailmaga kokku…“.