Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas püssid paukusid ja kuulipilduja tärises Kumna teeristis 

Eks see viimane vastuhakk enamasti verinoorte poiste poolt – kogenutest oli ainult mõni Soomest tagasi tulnud täpsuskütt ja luurekoolide mehi – tegelikult suuresti rumalus oli. Seda enam, et positsioon polnud arukalt paika pandud ja Keila jõe sild jäi õhku laskmata (tankid küll sillale ei läinudki, kihutasid läbi madala jõe).

Hiljem Kumna teeristi lahingut ja sellele järgnenud vastuhakku Keilas hinnates on arvatud, et selle olulisus oli ikkagi pigem selles, et pidurdati venelaste edasitungi Haapsalu suunas ja tänu sellele jõudis Rootsi pageda rohkem eestlasi.