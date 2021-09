Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas naine oleks vabanenud mehe eestkostest 

„Meil tulevikus abieluliste juures kehtima pandav varavahekordade korraldamise printsiip on võetud Ungaris kehtivaist seadustest,“ jätkab Uudisleht. „Tsiviilseadustiku eelnõu toob mõningal määral kohustusi ka naisele. Kumbki abikaasa on kohustatud perekonna ülalpidamise eest hoolitsema. Senini lasus see kohustus, niihästi naise kui laste ülalpidamine, ainult mehel kui perekonnapeal. Seaduse mõtte kohaselt loetakse naise kodune töö ka perekonna ülalpidamise tegevuseks.“