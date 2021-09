Toivo Tootseni mälestused | 21. Minust saab „päris“ raadiomees 

60. aastate keskel oli Eesti Raadio juht Aado Slutsk. Ta oli imetabase tunnetusega raadiodirektor (ametinimetusega küll Eesti NSV Riikliku Televisiooni ja Raadio Komitee esimehe asetäitja), kes oma tundlatega tabas ülemistes sfäärides toimuvaid muudatusi nagu õhust ja oskas alati asju ajada nii, et Eesti Raadio oli oma eesrindlike algatustega tookordses liidus ikka kindlalt esimeste seas ja teistele eeskujuks. Moskvas Üleliidulises Raadios käisid liiduvabariikide raadiote juhid koos ja seal öeldi neile tihti, et tehke „kak u Aado Samoilovitša v Tallinne“ – nii nagu Aado Samoilovitšil Tallinnas. Tema juurutas kirjade osakonnas perfokaartide süsteemi, soetas raadiomajale arvuti ja lõi ka ühiskondliku arvamuse uurimise grupi, kus said tööd mitmed nimekad sotsioloogid, nagu Asta Tamre, Andrus Saar, Peeter Maimik jt.