KUMMITUS | MAARDU MÕISA LEGENDID: kahtlased preilnad, kavalad talupojad ja piinakelder 

Maardu mõis asub Tallinna külje all ja kuulub praegu Eesti Pangale. Küllap on see ka üks põhjustest, miks mõisa hooned ja park kenasti korras ja külalistele avatud on. Ajalooliselt on aga Maardu mõis üks vanemaid Harjumaal, seda on esmakordselt mainitud juba 1314. aastal, kuid siis on ta asunud praegusest asukohast veidi eemal, Muugal. 1397. aastast pärinevad teated märgivad mõisa asukohana aga juba Maardut.