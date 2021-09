VALGE LAIK SÕJAAJALOOS: Haapsalu mässu ümber on palju segast praegugi  

Turkestani leegioni võitlejad, kellesarnaseid oli märgatud ka Haapsalus. Foto: Erakogu

Sündmus, mis on tuntuks saanud ebamäärase nimetusega Haapsalu mäss, on üks segasemaid lugusid, mis Eestis septembris 1944 Saksa vägede taandumise ajal toimus. Eestlaste vastuhakk sakslastele lõppes mõlemale poolele mõne (mõnes kuulujutus küll isegi 1500) hukkunuga – kui mitmega, pole suudetud tänini täpselt kindlaks teha. Asjasse olnud segatud isegi türkmeenid. Mässust endast on teada aga üsna vähe kindlaid fakte, kahtlusi on isegi mässu täpse kuupäeva suhtes.