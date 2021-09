Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Poola lendur sõja jalust Eestisse põgenes 

2. diviisi ülem kindral Jaan Kruus saatis ülemjuhataja Johan Laidonerile salajase telefonogrammi: „Poola sõjaväe lennukil relvi peal ei ole ja punane rist on peale värvitud. Tegin korralduse, et lendur, kes on Poola sõjaväe vormis viiakse Tartusse ja jäetakse 2. lennuväedivisjoni valve alla. Lennuk on jäetud kohale ja tema juurde on pandud sõjaväeline valve.“