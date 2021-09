VERI VOOLAS: Tallinna habemeajajad, aadrilaskjad ja kupumoorid 

Habemeajajatel tööd jagus. Balthasar Russow kirjutab oma kroonikas, et polnud pidutsemist, mis lööminguta läbi saanuks: „Seal löödi nii mõnelgi pea lõhki ja raiuti nii mõnigi käsi küljest, nõnda et habemeajajatel päevad ja ööd küllalt tööd jätkus.“ Mõni sai sellega rikkaks ja ehitas endale uhke maja. Teine, nagu Johann Hagen 1662. aastal, kurtis, et ei saa oma töö eest leivarahagi.