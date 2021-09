Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti palgasõdurid Kosovos venelasi toetasid 

Oli 1999. aasta. NATO pommitas Belgradi, et sundida Serbiat leppima rahuvalveüksuste saatmisega Kosovosse. Eesti tolleaegne kuulsaim kolumnist Enn Soosaar kirjutas, et „serblaste saatuseks on mitu järgmist aastakümmet olla Euroopa paariad“. Toonane kaitseminister Andrus Öövel ütles, et on valmis Kosovosse saatma serblaste vastu ühe jalaväerühma ehk 30‒40 meest. Tallinnas loobiti protestiks munadega USA ja Suurbritannia saatkonda. Arvata 60 piketeerija vastas seisis sama hulk politseinikke.