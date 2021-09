Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas lahvatas enesekindel autosõda Venemaaga 

Tallinna parkimiskorraldajad vedasid päev varem enesekindlalt ära Vene saatkonna valesti pargitud Volkswagen Vento ja keeldusid sama enesekindlalt seda Eesti politsei julgestusteenistuse toel saabunud diplomaatidele Rannavärava tasulisest parklast kätte andmast. Parkla enesekindlad turvamehed nõudsid oma ülema Guido Grünbergi teadmisel ja heakskiidul masina kättesaamiseks kehtiva korra täitmist ehk teisisõnu trahvi ja hoiutasu maksmist. Grünbergi teatel ähvardanud julgestusteenistuse mehed seepeale turvajate vastu koguni jõudu kasutada. Tallinna toonane parkimiskorralduse juht Vello Lõugas asus sõiduki ära vedanud ja oma tasulisse parklasse pannud erafirma, osaühingu Tsirtemon poolele. Ta ütles, et ükski seadus ei luba diplomaatidel parkimiskorda eirata. Ka meie välisministeeriumi seisukoht on olnud, et diplomaatilise numbrimärgiga auto peab samuti olema pargitud õigesti, teadis Lõugas. Tema sõnul olnud Laial tänaval mõlemal invaliididele mõeldud kohal end parkinud kaks diplomaatilise numbrimärgiga sõidukit.