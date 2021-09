Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kardeti halli tsooni ja lubati head pensioni 

Toonane president Arnold Rüütel ütles pensionäridele, et kui jätta Euroopa Liitu astumata, on keskmine pension 2010. aastal vaid 3310 krooni, ühinedes aga 4044. Lubadus pidas paika: selle aasta II kvartalis oligi keskmine 4252 krooni. Küll möönis Rüütel, et tarbija meele teeb mõruks bensiini hinna tõus, kuid lubas tuleval aastal juba 1. jaanuarist toekat tulumaksuvaba miinimumi tõusu, mis hinnatõusumuret tublisti vähendab.