Robotite tapetud inimesed – päriselt, mitte filmis! 

Foto: Vida Press

Kuigi Isaac Asimov on sõnastanud tehisintellekti peamise reegli ja tabu, et ükski robot ei tohi kahjustada inimest ja robotid peavad kuuletuma inimeste käskudele, siis päris ohutud robotid siiski ei ole. Eri põhjustel on tekkinud tapjarobotid ning kriitilistes olukordades, kui külm teras kohtub pehme lihaga, jääb kaotajaks viimane. Suurem osa traagilistest õnnetustest mõrvarrobotitega on toimunud vabrikutes ja tehastes, kuid viimasel ajal on selles osas põnevust pakkunud isesõitvad autod.