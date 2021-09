Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Kadriorus avati esimene riiklik muuseum 

Tol laupäeval avati tõesti teisal Tallinnas üleriigiline põllutöö- ja tööstusnäitus, mida käis imetlemas ajalehtedes avaldatut uskudes üle 50 000 inimese päevas. Kadrioru muuseumi kunstinäitus oli sellest vaid tagasihoidlik osa ehk nagu Tallinna Teataja kirjutab: „Üleriiklise näituse ajaks on võimalik avada ainult vaipade osakond. Vaipu on muuseumil ligi 200, millest teatud väljavalik tehakse. /…/ Ka loodetakse näidata võida kollektsiooni maali ja skulptuuri kodumaa vanemast ja viimaste aastate kunstist. Ühise piletiga pääsetakse ka meie kõige populaarsema raidkunstniku August Weizenbergi töid vaatama, mis lossi teisel pool tiivas.“

Paar päeva hiljem pandi lisaks lehte ka väike reklaamartikkel: „Maksab küll minna Eesti muuseumi, mis Kadrioru lossis asub ja kahe korra tubadesse on mahutatud. Weizenbergi kujud, mitmed pildid, tekid, kannud jne on seal näha. Eila oli vaatajaid omajagu, aga mitte nii palju, et vaatamist oleks takistanud. Ka ruumid on vaatamiseväärilised ja Kadrioru peale avaneb vaade akende kaudu uuest seisukohast, mis omajagu huvitust pakub.“