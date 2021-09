SAJANDEID MIILANUD KRIITIKA! Kaitsesüstide vastu võitlejate nõudmised: „Kukutage meditsiiniline türannia“ ja „Pigem vangla kui vaktsineerimine!" 

Vaktsiinide loomise aegu arvasid inimesed, et see võib teha nendega igasuguseid imetrikke. Ülalolev 19. sajandi algusest pärinev karikatuur kujutab, kuidas vaktsineeritul hakkasid kasvama sarved. Eelarvamusi tekitab kaitsepookimine ka tänapäeval.

Koroonapandeemia taustal on aktiivselt esile kerkinud kindlameelsed vaktsiinivastased. See pole siiski midagi uut, sest kaitsesüstide vastu võidelnud inimesi on eksisteerinud juba alates 18. sajandi lõpust, mil loodi rõugevaktsiin. Sellele järgnesid kiirelt esimeste vaktsiinivastaste ühingute loomised. Kuigi 20. sajandit on nimetatud tänu paljude kaitsesüstide leiutamisele ka „vaktsiinide sajandiks“, puhkes selle viimastel kümnenditel kaitsepookimise vastu uus ja tugev kriitikalaine. Selle mõju on aktuaalne ka tänapäeval – nüüd on vaktsiinivastane liikumine veelgi jõulisem.