Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Pärnus eesti ajalugu puusse lõigati 

1940. aasta märtsis võis Uus Eesti oma Pärnu lisalehel kirjutada, et 65aastane Jakob Jõgi on saanud oma kolme ja poole aastase tööviljana valmis 56numbrilise puulõigete kogu, mis kujutab kogu eestlaste ajalugu. „Seda tahetakse omandada mitmelt poolt. Töö erakorralise väärtuse tõttu ei taha ma seda aga ülepeakaela realiseerida. Vaja otsida õige ostja,“ ütles Jõgi ajalehemeestele.

Uus Eesti teab öelda, et Jõgi on teinud mitmesuguseid nikerdustöid muu hulgas Kadrioru lossi presidendi raamatukogusse, Toompea lossi ja Oru lossi.

Varem oli Postimees kirjutanud, et Eesti Rahva Muuseum omandas Jõgilt 14 puunikerdust-reljeefi, mis kujutasid taluinimeste elu tähtsamaid stseene. Rejeefidel oli kujutatud lapsepõlve, karjaminekut, abiellumist ja teoleminekut, peksasaamist mõisas, jõulusid jm. „Ruumide sisustuse asjus on tema nikerdustes mõningaid ebatäpsusi, kuid hästi on välja töötatud inimeste karaktertüübid. Reljeefid on nikerdatud kasepuusse,“ teatab Postimees.