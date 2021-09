METSAVENDADEST RONGIRÖÖVLID: me olime talumeestele nagu Robin Hoodid 

Sõmerpalu rongiröövist on Võrumaalt Urvastest Linnamäelt pärit Johannes Heeska hiljem rääkinud oma meeste teost mitmel pool. Tihtilugu on jutt olnud erinev, nagu ka see, et kord kõneldakse Pihkva-Tallinna, kord Valga-Võru postirongist.