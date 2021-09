FOTOLAEGAS | Tuhanded jooksujalad taasärkavas Eestis 

Spordisuvi on seljataga. Küll jätkus selles alles elamusi! Aasta 2021 pakkus põnevaid vaatemänge jalgpalli Euroopa meistrivõistlustelt, Rally Estonialt ja ka meie vehklejatele kullasära toonud Tokyo olümpiamängudelt. Mõni ustavam spordisõber ei tihanud telerist või nutiseadmest pikemaks ajaks kaugemale minnagi! Õnneks korraldati koroonalainete vahepeal ikkagi rahvaspordiüritusi, nii et inimesed said jõudumööda ka omavahel mõõtu võtta.