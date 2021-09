Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas mees väikese sohiga Saaremaalt Lätti ujus 

Esmaspäeval 1. septembril 1930. tuli Saaremaale Kaavi külla tüsedavõitu 25aastane mees, kes piirivalvurile ütles, et tahab kolmapäeval üle Irbeni väina Lätti ujuda, otsejoones 36 kilomeetrit. Tema unistus on La Manche ületada ja selleks vaja proovi teha. Varem ujunud Tallinnast Aegnale, aga see on väike maa. Ta ei ujuvat krooli nagu teised pikamaaujujad, vaid rinnulistiili.