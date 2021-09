NATSIDEST LOOMAARMASTAJAD: Hitlerile pakkus rõõmu saksa lambakoer Blondi, Göring kasvatas lõvikutsikaid 

Mure loomade kehva kohtlemise pärast levis Saksamaa aktivistide seas juba enne 20. sajandit. 1920. aastal loodud natsipartei otsustas teha loomakaitsjate mured oma poliitilise programmi osaks. Üllataval kombel ei lahanud nad kõnealuseid probleeme inimeste-, vaid loomadekeskselt. Kui natsid tegid 1931. aastal parlamendis (Reichstag-is) ettepaneku loomade tuimestamata eluslahkamise keelustamiseks, ei saavutanud see teiste parteide poolehoidu. Seda hakati taas arutama alles 1933. aastal, kui natsionaalsotsialistid võimule tulid. Nad võtsid vastu uue loomakaitseseaduse, kus oli kirjas, et ühtegi (püsisoojast) looma ei tohi hukata tuimestuseta. Natsi-Saksamaa oli esimene riik, kes sellise seaduse kehtestas. Veelgi enam – Preisimaa peaministriks nimetatud Hermann Göring põrutas veidi hiljem, et kõik need inimesed, kes sooritavad loomadega seotud katseid ja kohtlevad neid jätkuvalt elutu varana, saadetakse otse koonduslaagrisse.