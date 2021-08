Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti reageeris II ilmasõja algamisele 

„Eesti jääb valjult erapooletuks,“ andis propagandaminister Ants Oidermaa eestlastele õhtuses raadioesinemises riigivõimu ametliku seisukoha teada. „Meie rahvas jätkab oma tööd ja tegutsemist rahulikult edasi täie teadmisega, et vabariigi valitsus on alatiselt valvel, jälgib sündmuste arengut teraselt ja ei jäta midagi õigel ajal tegemata. et Eesti riigi ja rahva heaolu eest oleks hoolitsetud nii, nagu seda nõuab sündmuste käik.“

Laidoner lõpetas koosoleku, öeldes: „Uus inimsoo draama on alanud, keegi ei tea ega oska ette näha, millega see lõpeb. Kuid üks on kindel – sõjast tuleb välja uus, teine maailm, mis ei sarnane olemasolevale.“