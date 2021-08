PÜHA SERGEI KONT: Põhja-Korea ainsas õigeusu kirikus austatakse tükikest pühakust, kelle enamlased Rakveres hukkasid 

Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis asub isoleeritud riigi ainus õigeusu kirik. Kuldsete sibulakujuliste kuplitega kaunistatud, ent muidu tagasihoidlikus hoones on varjul tükike Eestis tegutsenud märterpühakust Sergei Florinskist, mida õigeusklikud põhjakorealased – niipalju kui neid ka on – austavad reliikviana. Pyongyang pole aga ainus koht, kuhu on pühak Sergiuse säilmed tee leidnud.