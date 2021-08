Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti end lõpuks peremehena tundis  

Kuid partei keskkomitee jäi siiski esialgu mälestussamba taga olevasse majja. Valitsusjuht Edgar Savisaar ütles pressikonverentsil, et parteide ja poliitiliste ühenduste tegevus lõpeb töökollektiivides alles 1. septembril. Ta märkis sedagi, et NLKP-meelsete kommunistide juhtkond on tunginud EKP keskkomitee majja ja on võtnud seal kolm korrust enda kätte. Savisaare sõnul tahtvat valitsus selle probleemi vägivallata lahendada.