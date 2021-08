Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Pärnus võltsiti tuhandeid Läti münte 

Nüüd oli tal aga abilisi ja see viiski ettevõtmise põhja – kui on mitu teadjat, siis lobiseb keegi ikka midagi välja, kui ta pole ka lausa politsei agent. Toonane kaitsepolitsei peadirektor Jüri Pihl kinnitas, et võltslattide tegemise ja levitamisega on seotud vähemalt neli inimest ja rahapaja kohta käiv vihje saadi mõnes Eesti linnas hoopis lätlaste käest. Algul otsiti Valgast, siis Lääne-Eesti väikelinnadest ja lõpuks peatus pilk Pärnul. Võltsmünte võinuks küll ämbrite kaupa ära võtta, aga see-eest uuriti ja jälgiti kõike pikalt: oli ju vaja üles leida masin, millega noid tehti. Polnudki midagi keerulist, sest viimane koosnes kahest metallsilindrist ja veel mõnest detailist. Lahti võetult poleks arugi saanud, et selles on midagi kahtlast. Samas oleks matriits muidugi seadme eesmärgi ära näidanud.