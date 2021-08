VOODIKRIIS SUVEPEALINNAS: supelsakste majutamiseks läksid 1930ndate Pärnus käiku isegi koolimajad 

Foto: Ajalooarhiiv

Pärnu kogus suvituslinnana välismaal kuulsust juba maailmasõdadevahelisel ajal. Juba 1929. aastal suvitas Pärnus 57,6 protsenti kõigist Eestis viibinud soomlastest ja 39 protsenti kõigist Eestis viibinud välismaalastest. „Pärnu on välismaalaste eelistatuim kuurort Eestis!“ hõisati ajalehes. Samas kurdeti kehvade suvitusolude üle: näiteks jõudis leheveergudele rootslaste nurin, et „meil on koertel ka paremad asemed“. Kiruti nii kõrgeid hindu, kesist toitu kui ka viletsat teenindust.