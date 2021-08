LAVAL JA LAVA TAGA: muusik Vaado Sarapuud jätkus lavastama nii öölaulupidusid, vanalinna päevi kui ka Moskva suuretendusi 

KAAMERALE TRUU: Kanada ja Toronto eestlaste hulgas sai Vaado Sarapuu oma lahutamatu videokaameraga tuntuks kogukonnaüritustel. Foto: Tiit Blaat

Restoranimuusik ja Viru hotelli restorani ansambli juht, ETV operaator, Võsu vallavanem, Tallinna linnahalli pealavastaja, Nõukogude Liidu suurimate jääsõude korraldaja. Lillepeod, vanalinna päevad, öölaulupeod, hiljem kontserdikorraldaja Skandinaavias ja Saksamaal... Need on vaid mõned verstapostid tänavu meie seast lahkunud Vaado Sarapuu elus. Tavaliselt jäi ta laval säravate tähtede varju, kuid ometi oli see just tema, kes need tähed lavale tõi. Augustis oleks see mitmekülgne mees saanud 77.