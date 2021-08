EESTI ESIMENE VÕIDUSÕIT: „Neiud pilluvad lilledega, mis kiire sõidu juures tugevasti vastu nägu virutavad.“ 

Ekipaaž nr 1 Laurin-Klement Kalevi aias. Foto: Eesti spordi- ja olümpiamuuseum

Usuleigetel eestlastel istub vähemasti üks usk sügaval südames – see on ralliusk. WRC-etapid meelitavad tuhandeid telerite ja raadiote juurde ning andunumad ei pea paljuks teise ilmaotsa põrutada, et möirgavaid masinaid ja nende uljaid taltsutajaid oma silmaga kaeda. Millal peeti aga esimene autovõidusõit Eesti vabariigis? See toimus täpselt 100 aastat tagasi, augustis 1921.