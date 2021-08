OPERETIAEG VILJANDIS: Milvi Laidi tähelend algas Ugala lavalt 

Aasta 1927. Telefonihelin. Noorele naisele tehakse rabav ettepanek: tulgu ta Viljandi Ugala teatrisse primadonnaks. Jah, ta on juba mänginud Paul Pinna rahvateatri kahes operetis, aga primadonnaks? Mäherdune vastutus! Primadonnaks palutu kannab nime Aleksandra Isak ja tema unistuseks pole päris kindlasti primadonnana operetilaval hõljuda. Igatsus tõusta klaverikunstnikuks on märksa suurem. Juhtub aga nii, et just operetidiivana saab pseudonüümi Milvi Laid kandev Aleksandra lavatäheks, keda publik jumaldab.