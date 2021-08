Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas vineerkastist leiti 16 piiririkkujat 

Viimastel kuudel on põgenike vool Eestisse järjest suurenenud, kurtis kastileiust juttu tehes Päevaleht. Tõmmunahalised Aafrika või Aasia kriisipiirkondadest tulnud külalised ei ole enam uudiseks. Idapiiril kinnitavad nad, et minnakse läbi Eesti Rootsi ja näidatakse ette Rootsiga viisavabadust omava riigi (võlts)pass. Enamik idas teenivaid piirivalvureid pole võltsingu äratundmiseks piisavalt kogenud, märkis Päevaleht. Küll on seda välismaalgi koolitust saanud Tallinna piirivalvurid ja nii jääb paljudel „tõotatud maale“ jõudmata.

Fordi juht, end tudengiks nimetanud Rootsi kodanik ütles, et tema tulnud Tallinna samal hommikul ja tahtnud Peterburi minna. Autol olnud aga miskit viga ja rootslane keeras otsa ringi. Ta vandus (risti ette löömata), et põgenikest ega vineerkastist ei teadvat tema midagi. Tudengi ehmatus paistnud tõesti suurem, kui kastis istunud meestel, ütles Päevaleht. Põgenikud pärisid aga kelmikalt, et mis paik see on, kus nende kast lahti kisti?