„OKASTRAADIPÜHAPÄEV“ JA 55 000 MAAMIINI: Berliini müür kerkis ootamatult ja üleöö 

CHECKPOINT CHARLIE: Berliini müüri kuulsaim kontrollpunkt, mida 1963. aastal külastas ka USA president John F. Kennedy, on endiselt turismiatraktsioon, kuid sealne valvuriputka on juba algse mitmes koopia. Originaali saab näha Berlin-Zehlendorfis liitlasmuuseumis. Foto: Wikimedia Commons

Lääne-Berliinist oli saanud dekadentlik mängumaa seiklejatele ja avangardkunstnikele, keda ahvatles külma sõja ohu hingus. „Me võime olla üheks päevaks kangelased,“ laulis selles linnas vägeva inspiratsioonipuhangu saanud David Bowie. „Ma tahan ronida üle Berliini müüri,“ kuulutas Sex Pistolsi solist Johnny Rotten laulus „Holidays in the Sun“. „Mulle meeldis see müür ja kogu selle paiga jaburus,“ on punklegend oma toonasest reisist rääkinud. „Kommunistid vaatasid tsirkuseatmostääriga Lääne-Berliini, mis eales ei uinunud, ja arvasid, et Lääs ongi selline.“