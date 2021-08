Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Oleviste taheti kõrgemaks ehitada 

Pikne oli Oleviste torni löönud põlema 1931. aastal 27. juuli õhtupoolikul. Tuletõrje pingutas mitu päeva, et tulest jagu saada. Praegu me teame, et tornitipp on tegelikult 123,7 meetri kõrgusel. Maailma kõrgeim on aga endiselt Ulmi Münsteri kirik oma praeguste mõõtmiste järgi 162 meetri kõrguseni küündiva torniga.