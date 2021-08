Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas tütre saamise üle kihlvedu sõlmiti 

Asi oli tolleaegsete ajalehtede andmeil nii: „Pärnumaal pühitseti ühes talus mingit sündmust. Istuti lauas. Maitsti kesvamärga. Aeti juttu. Lõpuks kaldus jutt jõukusele. Sääl kiitles üks Eidu küla mees, et tal 1 500 000 senti sularaha olla. Pirevere küla talumees seletas selle pääle, et kuigi tal ainult 750 000 senti raha on, olla ta siiski rikkam, sest tal on tütar. Mis kasu olla rahast, kui pole tütart, keda mehele panna. Eidu mees ütles, et ka tema võib tütre saada, mida Pirevere oma ei tahtnud uskuda ja veeti kihla – aasta pärast tullakse samas paigas kokku ja kui Eidu talupojal pole tütart sündinud, siis maksab ta Pirevere mehele 100 000 senti.“