Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Toompeale põrsad toodi ja meelt avaldati 

„Nii kui kevadel valimised lõppesid, tuli Ameerikast söödaotra sisse 60 sendiga kilo. Üks sell sai vahendamise eest 88 senti kilost ja minu otra ei taha nüüd keegi,“ kurtis üks põllumees. Teine rääkis, et tal on neli lehma ja ta saab piima eest 900 krooni kuus: „Elektriarved ja maksud maha, kätte ei jää praktiliselt midagi.“ Piimapuki kõrval seisnud talunik nõudis siilisoenguga põllumajandusministrilt Ivari Padarilt aru: „Mul on 15 tonni rukist salves. Ma ei tea, kas ma enam künnan või külvan. Keegi enam meie rukist ei taha.“