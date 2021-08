„PÜHA JUMAL, TA ON ELUS!“ Esimene hukkamine elektritoolil lõppes fiaskoga 

Ehkki esimeseks elektritoolil hukatud inimeseks pidi saama naabrimehe võikas mõrvas süüdistatud Joseph Chapleau, õnnestus tal julma saatust vältida. Keegi ei uskunud, et töökas põllumees ja pereisa, kellel puudus ka alkoholismi pahe, oleks pannud veretöö põhjuseta toime. Igatahes oli naabrimees surnud ja tegu ei eitanud ka Chapleau ise. Viimaks leidis kohus, et määratud karistus on liiga karm, sest talvisel külateel puhkenud sõnavahetuse käigus aset leidnud tapmine polnud ettekavatsetud. Süüalune mõisteti hoopis eluks ajaks vangi. Seetõttu sai uuendusliku elektritooli esimeseks „ohvriks“ alkohoolik William Kemmler, kes oli tapnud kirvega oma elukaaslase. Tema hukkamine ei läinud siiski sugugi loodetud rada pidi.