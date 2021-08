Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas ajateenijad protestiks koju marssisid 

„Üleeile, pärast „Aktuaalse kaamera“ põhisaadet lahkus Tallinnas sisekaitse operatiivrügemendist 40 ajateenijat, kes olid teenistusse kutsutud juulis. Lahkumise põhjuseks oli uudistesaates teatatud valitsuse otsus, mis 15. augustist lühendab kaitsejõududes teenimise aega senise 18 kuu asemel 12 kuuni. Määrus võeti vastu ka sellepärast, et noormeestele ei leita pikemaks ajaks rakendust. Aga see ei puuduta neid, kes juba on sõjaväes. Nemad peavad oma 18 kuud lõpuni teenima,“ kirjutab Päevaleht 5. augustil 1992.