Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Vene dessantväelased Narva tungisid 

Esimesed eks-dessantväelased esitasid Eesti piirivalvetoimkonnale oma dokumendid. Samal ajal ründasid ülejäänud meie nelja piirivalvurit. Nood püüdsid kallaletungijaid takistada, kuid jõud olid liiga ebavõrdsed. Ivangorodist tulnud murdsid end massiga üle silla. Kõik see toimus kell 15.40, päise päeva ajal ja rahvarohkes kohas, siis piirivalvurid relva ei kasutanud. Paar päeva hiljem ei ole endised dessantväelased veel tagasi Vene poolele läinud. Vähemalt mitte Narvas asuvate piiripunktide kaudu. Narva jõele toodi Eesti piirivalvekaater, Narva kordonit tugevdati lisajõudude ja relvastusega,“ avaldasid ajalehed 4. augustil 1992 esiküljel uudisteagentuuri teate.

Vähi ütles, et Narva on kuritegevuse poolest Eestis esikohal ning tema arvates tuleb siinsele politseile ja piirivalvele lisajõude saata. Kavas on ka ettevõtetes tegutsev sõjaväestatud valve politseile allutada, nentis ETA.