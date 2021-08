Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kirjanik lugejale karmi tõde näkku sähvas  

See on proloog õblukesele luulekogule, mille autoriks oli Vabadussõjas käinud ja just Tartu kommertskooli lõpetanud noormees. Kirjastus Arlekiin trükkis selle 1920. aastal. Pealkiri hüüab esikaanel näkku kui „Mina, Albert Kivikas“ ja täiesti tavatult soovitab autor sissejuhatuseks, et parem hoidke ikka raamatust eemale. See võib teile vastu hambaid anda.