Koera kõhunäärmest pärit insuliin kinkis suhkruhaigetele elu 

Esmakordselt juba umbes 1500 aastat enne Kristust Egiptuse papüürusrullil kirjeldatud haigust tunti ka Indias. Sealsed tohtrid nimetasid seda mesiuriiniks – märgati, et tõbise väljaheide tõmbas sipelgaid ligi. Aastal 230 eKr kasutas kreeklane Memphise Apollonius ülemäära sagedase urineerimise kohta sõna diabetes, mis tuli verbist diabaínō – läbi kulgema. Aastasadu kahtlustasid arstid, et see haigus on seotud neerudega, kuid ravida diabeeti ei osatud. See diagnoos tähendas tavaliselt surmaotsust.