Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti soomusmasinate pärast kohut käis 

„Kaitseväelased võtsid Tallinna äärelinna parklas valve alla 21 soomusmasinat,“ kirjutas Päevaleht 31. juulil 1992. „Selgus, et masinad kuuluvad aktsiaseltsile E&R, kes omandas need Arzamassist ning kavatses edasi müüa Läände. Kuna soomusmasinad (BTR-80) olid saatedokumentides kirjas tavaliste veoautodena, otsustati soomukid konfiskeerida kui tavaline salakaup. Masinad on täiesti uued, ent ilma relvastuse ja raadiojaamadeta. Ühe soomuki hinnaks on määratud 20 000 dollarit. Linnuvabriku lähedal on avastatud veel 28 soomusmasinat. Need on tunduvalt vanemad, hetkel selgitatakse välja nende päritolu.“