Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kinno jõudis Eesti esimene helifilm 

„Muidugi ei saa filmi võrrelda veel välismaa filmidega – on palju puudusi aparaadis ja selle käsitsemises –, kuid see on esimene katse ja kujutab kindlasti ajaloolist pööret meie filmiasjanduses. Tükati on heliülesvõte päris hästi õnnestunud, laulu sõnad ja viiski puhas. Operaatorid lasid joosta kõik 200 meetrit ilma midagi välja lõikamata.“ Ajaleht toob võrdluse, et Ameerika Fox-film võttis meie üldlaulupeost üles 900 meetrit, kuid monteeris selle kino tarvis 200 meetri peale: „Meie operaatorid oma piiratud aineliste võimaluste juures ei saa kalli filmilindiga nii ohtralt ümber käia.“