Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas korraldati brittidega Vabadussõja võlgu 

Nagu sarnase võlaga Ühendriikide ees, ei läinud libedalt ka inglastele maksmine. Viimases wabariigiaegses riigivõlgade ülevaates 1. jaanuaril 1940 seisab, et sõjavõlgadest on briti valitsusele maksmata nii toitlusvõlg (algsumma 251 000 naela, millest jääk 218 156 ehk üle 3,7 miljoni krooni) kui ka sõjavarustusvõlg (835 418 naela ehk 14 410 971 krooni).

Võib öelda, et tänu lääne relvadele ning USA kütusele ja toidule Vabadussõda ülepea võideti. Kõik osteti võlgu, aga see jäigi suuresti tagasi maksmata. 2007. aastal arvestati, et kokku olime USAle ja Inglismaale võlgu veel umbes seitse miljardit krooni ehk kümnendiku toonasest aastasest riigieelarvest.